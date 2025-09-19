Riforma della giustizia e separazione delle carriere | via libera della Camera ora la parola al Senato

Sbircialanotizia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera dei Deputati ha approvato in terza lettura il disegno di legge costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti. Il provvedimento ha ottenuto 243 voti favorevoli contro 109 contrari, superando la maggioranza assoluta necessaria per la seconda lettura. Ora resta la quarta e ultima fase, quella del Senato, prima dell’approdo definitivo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

riforma della giustizia e separazione delle carriere via libera della camera ora la parola al senato

© Sbircialanotizia.it - Riforma della giustizia e separazione delle carriere: via libera della Camera, ora la parola al Senato

In questa notizia si parla di: riforma - giustizia

Tajani: «Ius scholae, 10 anni di studi sono sufficienti ma prima la riforma della giustizia. Regionali? Forza Italia ambiziosa. Silvetti valore aggiunto»

Riforma della Giustizia, l’analisi di Sabino Cassese: “Conflitto agitato da toghe militanti”

Riforma della giustizia, Nordio interviene in Senato

Separazione carriere, Gratteri contro Cangini: Sento cose lunari. Sta facendo il processo alle intenzioni; Separazione carriere, si va al referendum: come funziona e quando sarà; Separazione delle carriere: ok della Camera. Meloni: Andiamo avanti, Tajani: Per Berlusconi.

riforma giustizia separazione carriereRiforma giustizia e separazione carriere: cosa cambia in 7 punti - Verso l'approvazione finale della riforma costituzionale sulla giustizia che introduce la separazione delle carriere tra giudici e PM, una nuova Corte disciplinare e la ridefinizione del CSM. Come scrive ticonsiglio.com

Separazione delle carriere, la riforma della Giustizia andrà al referendum confermativo: come funziona e quando si voterà - La Camera ha approvato la riforma sulla separazione delle carriere con 243 sì; ora il testo passa al Senato per l’ultima votazione prima del referendum confermativo. Segnala firstonline.info

Cerca Video su questo argomento: Riforma Giustizia Separazione Carriere