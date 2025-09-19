Riflessione sui fatti in Palestina Un centinaio nel cortile del Rettorato

Lanazione.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi un centinaio, fra personale tecnico-amministrativo, studenti e docenti dell’Università, ha risposto alla mail con cui alcuni lavoratori e membri della Rsu invitavano a un momento di riflessione nel cortile del Rettorato sulla Palestina. "Ci ha mosso la disperazione di non aver ancora condiviso ciò che sta accadendo a Gaza nel nostro luogo di lavoro: l’Università – spiega Pina Sangiovanni –. Fino a oggi, tra il personale tecnico-amministrativo, il silenzio è stato assordante e irreale. Come se non avessimo un cuore, una coscienza. Volevamo rimediare il prima possibile, per questo siamo qui. 🔗 Leggi su Lanazione.it

riflessione sui fatti in palestina un centinaio nel cortile del rettorato

© Lanazione.it - Riflessione sui fatti in Palestina. Un centinaio nel cortile del Rettorato

In questa notizia si parla di: riflessione - palestina

Riflessione sui fatti in Palestina. Un centinaio nel cortile del Rettorato; EDOLO (VALCAMONICA): “VOCI PER LA PALESTINA” CENTINAIA DI PERSONE AL PRESIDIO DEL 12 AGOSTO; “Musica contro il silenzio”, a Varese 100 musicisti in scena per la Palestina.

Cerca Video su questo argomento: Riflessione Fatti Palestina Centinaio