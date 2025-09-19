Riflessione sui fatti in Palestina Un centinaio nel cortile del Rettorato
Quasi un centinaio, fra personale tecnico-amministrativo, studenti e docenti dell’Università, ha risposto alla mail con cui alcuni lavoratori e membri della Rsu invitavano a un momento di riflessione nel cortile del Rettorato sulla Palestina. "Ci ha mosso la disperazione di non aver ancora condiviso ciò che sta accadendo a Gaza nel nostro luogo di lavoro: l’Università – spiega Pina Sangiovanni –. Fino a oggi, tra il personale tecnico-amministrativo, il silenzio è stato assordante e irreale. Come se non avessimo un cuore, una coscienza. Volevamo rimediare il prima possibile, per questo siamo qui. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: riflessione - palestina
Dal Teatro Politeama si è levata una voce collettiva di solidarietà e di speranza. "Fino all’ultimo cielo", la serata dedicata alla Palestina, è stata un momento intenso di riflessione, emozione e impegno civile. A scandire il ritmo della serata, moderate dalla giorn - facebook.com Vai su Facebook
Riflessione sui fatti in Palestina. Un centinaio nel cortile del Rettorato; EDOLO (VALCAMONICA): “VOCI PER LA PALESTINA” CENTINAIA DI PERSONE AL PRESIDIO DEL 12 AGOSTO; “Musica contro il silenzio”, a Varese 100 musicisti in scena per la Palestina.