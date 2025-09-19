Rifiuti e degrado ai Giardini Margherita FdI lancia la raccolta firme | FOTO
Cestini dei rifiuti stracolmi, file di bottiglie vuote sulle panchine e sporcizia abbandonata nel prato e nell'area giochi. È la situazione immortalata da Fratelli d'Italia attraverso delle foto divulgate dall'eurodeputato Stefano Cavedagna per denunciare il “degrado a cui sono stati abbandonati”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Rifiuti e degrado ai Giardini Margherita, FdI lancia la raccolta firme | FOTO
