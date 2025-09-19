Rifiuti ad Ardea bagarre in Consiglio comunale

Ardea, 19 settembre 2025 – Seduta agitata quella del consiglio comunale di Ardea, caratterizzata da momenti di forte tensione durante l ’intervento della consigliera Edelvais Ludovici, ex componente della maggioranza e oggi in posizione critica verso l’amministrazione; alcuni presenti tra il pubblico hanno protestato con urla e interruzion i durante gli interventi delle opposizioni, in particolare quando a prendere la parola era proprio la consigliera Ludovici. La situazione ha creato disordine in aula e reso difficoltoso il regolare svolgimento dei lavori. Secondo quanto riferito, la protesta sarebbe stata alimentata anche da figure vicine alla maggioranza e a dirigenti politici locali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it