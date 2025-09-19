Rifiuti ad Ardea bagarre in Consiglio comunale
Ardea, 19 settembre 2025 – Seduta agitata quella del consiglio comunale di Ardea, caratterizzata da momenti di forte tensione durante l ’intervento della consigliera Edelvais Ludovici, ex componente della maggioranza e oggi in posizione critica verso l’amministrazione; alcuni presenti tra il pubblico hanno protestato con urla e interruzion i durante gli interventi delle opposizioni, in particolare quando a prendere la parola era proprio la consigliera Ludovici. La situazione ha creato disordine in aula e reso difficoltoso il regolare svolgimento dei lavori. Secondo quanto riferito, la protesta sarebbe stata alimentata anche da figure vicine alla maggioranza e a dirigenti politici locali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: rifiuti - ardea
Incendio di rifiuti ad Ardea: odore acre e preoccupazione tra i residenti
Ardea, vasto incendio alle Salzare: in fiamme sterpaglie e rifiuti
Ardea, in fiamme rifiuti abbandonati in via delle Salzare
Ad Ardea i Carabinieri Forestali del NIPAAF di Latina hanno scoperto un tentativo di smaltimento illecito di rifiuti speciali. Il materiale in questione è il TNT (tessuto no tessuto), usato in agricoltura per la protezione delle colture, che il titolare di un’azienda agric Vai su Facebook
Ardea/Aprilia – Gestione illecita di rifiuti speciali in azienda agricola: i carabinieri | http://tg24.info | https://tg24.info/ardea-aprilia-gestione-illecita-di-rifiuti-speciali-in-azienda-agricola-i-carabinieri-beccano-operai-che-seppelliscono-immondizia/?utm_source=twi - X Vai su X
Rifiuti ad Ardea, l’opposizione tuona: “Cremonini non ha soluzioni” - Pd, M5S e Ardea Domani: "Non c'è una regia politica seria e il permanere di un problema che colpisce quotidianamente cittadini e quartieri" ... Da ilfaroonline.it
Bordighera, il Consiglio approva l’aumento delle multe per chi abbandona i rifiuti - Bordighera – Ancora una volta è scontro in Consiglio fra la maggioranza Ingenito e l’opposizione sulle varie pratiche in discussione all’ordine del giorno. Riporta ilsecoloxix.it