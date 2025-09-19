Rievocazione storica a Sestri Levante per ricordare il viaggio di Elisabetta Farnese alla volta della Spagna

Sabato 20 settembre a Sestri Levante torna la rievocazione storica dedicata all'imbarco di Elisabetta Farnese. L’Associazione Amici del Leudo organizza l'evento per ricordare il rilevante fatto storico del passaggio di Elisabetta Farnese, duchessa di Parma diventata regina di Spagna, che proprio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: rievocazione - storica

A Varenna Festa del Lago a metà: saltano i fuochi e la rievocazione storica, ecco perché

“La lama della spada gli è penetrata nella visiera. La gente era sotto choc, i bimbi in lacrime”. Qualcosa va storto durante la rievocazione storica: cavaliere in gravi condizioni

Due servizi filatelici in occasione della trentesima rievocazione storica de “Il viaggio del Postale”

L’attesa è grande per la Rievocazione Storica Chiasso-Pedrinate: circa 140 piloti provenienti da diversi Paesi europei animeranno il tracciato che da via A. Favre a Chiasso porta fino a Pedrinate, 2,7 km di pura adrenalina con un dislivello di 194 metri. www. Vai su Facebook

Rievocazione storica a Sestri Levante per ricordare il viaggio di Elisabetta Farnese alla volta della Spagna; Domenica a Sestri Levante la 65^ edizione del Palio marinaro del Tigullio; sette giorni dopo la rievocazione storica; Rievocazione storica del Palio del Tigullio a Sestri Levante.

Sestri: corteo e danze, si rievoca l’imbarco della regina di Spagna - Tanto più nell'anno del centenario manteniamo vive le tradizioni e riproponiamo un evento ormai consueto e atteso: la rievocazione dell'imbarco a Sestri Levante della futura regina di Spagna Elisabett ... Secondo msn.com

Sestri: settembre, mese di sport, musica ed eventi - Sestri Levante affronta settembre con un calendario fitto di appuntamenti che spaziano dallo sport alla musica, dalla cultura alla tradizione. Segnala msn.com