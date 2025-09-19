‘Ridevano al funerale di Paolo’ | l’indifferenza che pesa più delle parole

Perché nessuno ha fermato i bulli? La rabbia di una famiglia e una comunità che si divide. La storia di Paolo Mendico, il 15enne di Santi Cosma e Damiano che si è tolto la vita dopo anni di bullismo, non è solo un dramma personale e familiare. È uno specchio crudele che riflette indifferenza, omertà e superficialità. Perché, anche dopo la morte, il silenzio e i gesti mancati pesano come macigni. Simonetta, la madre, ha affidato a Facebook un video tenero e straziante: Paolo che spegne le candeline. “Le parole possono essere carezze, oppure pugni. Paolo ne ha ricevuti troppi”. In quella frase c’è tutto il dolore di un’adolescenza consumata tra battute, silenzi e sguardi ostili. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

