ricostruiti naso e labbro in 3d a un bimbo morso da un animale

Era stato morso da un animale, in India, ma a Roma un bambino di appena 10 anni ha ritrovato la possibilità di vivere una vita normale e senza problemi di salute. Il tutto grazie alla ricostruzione del naso e del labbro superiore, con una stampa a 3D. È accaduto all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù della capitale, dove l’équipe di Chirurgia plastica ha effettuato un intervento innovativo che ha permesso al piccolo di risolvere la grave mutilazione. Ricostruiti naso e labbro con stampa 3D. L’operazione alla quale è stato sottoposto il piccolo Ravi (nome di fantasia) è stata all’avanguardia e si è svolta in tre fasi. 🔗 Leggi su Dilei.it

