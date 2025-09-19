Quasi tangibile il dolore che si è percepito ai funerali di Gabriele Cottini, celebrati mercoledì a Chiuso scalo. Insieme alle manifestazioni più evidenti della sofferenza, come il rombo delle trecento moto che ha accompagnato il commiato dallo sfortunato pilota, o il lamento della sirena dei Vigili del Fuoco, corpo di cui Gabriele era stato volontario, emergono le espressioni di affetto. Il parroco Don Antonio Canestri più volte si è dovuto interrompere, vinto dalla commozione; e ha intessuto quasi un dialogo con i genitori, Federica e Alfiero, con la sorella Anna, seduti sulla prima panca. "Gabriele è stato un dono per voi – ha detto –, ora dobbiamo appellarci alla speranza, dobbiamo farci forza: chissà, con il suo sorriso a quanti lui ha fatto forza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ricordo di Gabriele Cottini: "Amati con passione ma anche ferocemente"