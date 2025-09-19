Riconoscimento della Palestina il primo Paese Ue sarà la Francia

L'ufficialità arriverà lunedì 22 settembre, ora di New York. All'assemblea generale delle Nazioni Unite, Macron concretizzerà il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte della Francia. Sarà il primo Paese che siede nel Consiglio di sicurezza dell'Onu e anche il primo tra quelli appartenenti al G7 a prendere questa decisione storica. L'annuncio era arrivato a luglio, aprendo così la strada all'avvio di relazioni diplomatiche, tra cui la futura apertura dell'ambasciata a Ramallah. Con Parigi, sono quindi più di 10 i membri dell'Ue ad avere riconosciuto la Palestina. Ad aprire la strada la Svezia nel 2014. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

