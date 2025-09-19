Riconoscere lo Stato di Palestina l’Italia isolata tra i grandi Ue

Lanotiziagiornale.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emmanuel Macron ha scelto la tv israeliana Channel 12 per spiegare la mossa che segnerà i prossimi mesi di diplomazia europea: la Francia è pronta a riconoscere uno Stato di Palestina all’Onu. «Le stragi di civili stanno distruggendo l’immagine e la credibilità di Israele», ha detto il presidente, chiarendo che non si tratta di un premio a Hamas, che «vuole uno Stato islamista e distruggere Israele». Per Macron, la prospettiva dei due Stati resta «il modo migliore per isolarlo». Un messaggio diretto a Benjamin Netanyahu, con cui pure ha detto di voler continuare a lavorare. A Gerusalemme la reazione non si è fatta attendere: tra le opzioni allo studio ci sono la chiusura del consolato francese nella Città Vecchia e un’accelerazione delle annessioni in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

riconoscere lo stato di palestina l8217italia isolata tra i grandi ue

© Lanotiziagiornale.it - Riconoscere lo Stato di Palestina, l’Italia isolata tra i grandi Ue

In questa notizia si parla di: riconoscere - stato

Tajani: inutile ora riconoscere Stato Palestinese, lo dice Caracciolo

Un ordine del giorno per riconoscere lo Stato di Palestina: l'iniziativa dei consiglieri di Liberi a Sinistra

Presentata mozione in Consiglio per riconoscere lo Stato di Palestina

Antonio Montesanti | Storico voto ONU per il riconoscimento della Palestina anche l’Italia dice sì; Sì allo Stato palestinese senza Hamas | l’Italia ci crede Israele fulmina l’Onu | È un circo; Gaza Tajani ribadisce | L’Italia non riconoscerà la Palestina.

Medio Oriente, riconoscimento della Palestina: cosa significa davvero e chi lo sostiene? Tutto quello che c’è da sapere - Secondo il diritto internazionale, riconoscere uno Stato comporta l’accettazione formale della sua esistenza, della sua sovranità e del ... Da affaritaliani.it

Tajani annuncia: "Aderiamo alla dichiarazione Onu per riconoscere la Palestina" - Mentre Benjamin Netanyahu evoca la stessa retorica su "Sparta" fatta propria dal Terzo Reich, l'Onu si prepara a rilanciare la soluzione a due Stati. Scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Riconoscere Stato Palestina L8217italia