Ricollocamento di strutture e personale | La base Onu di Brindisi sempre più strategica

BRINDISI – La base Onu di Brindisi sempre più in prima linea, grazie al possibile ricollocamento di strutture e personale delle Nazioni Unite. L'aumento di strategicità del presidio brindisino rientra nella riforma “Un80” avviata dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: ricollocamento - strutture

++ Decisa l’evacuazione del Camping Village Pino Mare a Lignano con ricollocazione degli ospiti in strutture comunali ++ Vai su Facebook

Ricollocamento di strutture e personale: La base Onu di Brindisi sempre più strategica; Bauer. C'è l’accordo: tutelati i lavoratori in uscita; Fondaco dei Tedeschi, oggi nuovi incontri a tutela dei lavoratori. La Regione: «Ricollocamento del personale».

Aviano, in esubero il 10% degli italiani nella Base Usaf. I sindacati: «Chiesta la riduzione dei numeri e il ricollocamento» - La conferma ufficiale è arrivata nei giorni scorsi: oltre ai 44 esuberi che l'amministrazione americana ha stabilito per il personale italiano che lavora nell'area commerciale della struttura ... Si legge su ilgazzettino.it

Aviano, in esubero il 10% degli italiani nella Base Usaf. I sindacati: «Chiesta la riduzione dei numeri e il ricollocamento» - Nei giorni scorsi si è riunito il vertice delle due organizzazioni sindacali che operano all'interno della struttura militare, la Fisasca Cisl e la Uil Tucs per cercare di fare il punto sulla, ... ilgazzettino.it scrive