Ricettazione dopo quasi tre anni un 30enne finisce in carcere

Frosinonetoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due arresti nel giro di poche ore nel nord della Ciociaria. I militari della Stazione Carabinieri di Veroli, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Frosinone, hanno proceduto all’arresto di un giovane 30enne di origine gambiana. Lo stesso dovrà. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ricettazione - dopo

Droga e ricettazione: denunciato 42enne a Belpasso dopo perquisizione dei Carabinieri

Ravenna, tre giovani sorpresi sull’auto rubata: denunciati per ricettazione dopo l’intervento della Polizia

Carabinieri di Mogoro (Or) e Copparo: recuperati 41 gioielli rubati in tre province: denunciata una donna per ricettazione; Tre giovani denunciati per ricettazione: sorpresi dalla Polizia su un’auto rubata a Ravenna; Spaccio, furti nei supermercati, risse e ricettazione: 8 arresti in due mesi, in manette anche due torinesi.

ricettazione dopo quasi treMilano, due arresti per ricettazione: sequestrati oltre 300 chili di argento, contanti e carte di credito - Due uomini arrestati a Milano per ricettazione: sequestrati oltre 300 chili di argento, denaro e oggetti sospetti. Come scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Ricettazione Dopo Quasi Tre