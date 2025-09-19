Ricercatori a rischio | Ritirate la procedura di licenziamento

Sospendere e ritirare immediatamente la procedura di licenziamento: è quanto hanno chiesto i sindacati ai vertici di Nerviano Medical Sciences durante l’incontro in Assolombarda, con i rappresentanti del fondo cinese Pag, proprietario del gruppo. In gioco il futuro di 73 ricercatori del centro oncologico, un patrimonio di competenze che rischia di andare disperso. "Abbiamo chiesto di bloccare i licenziamenti – dichiara Luciano Pellizzaro (Cgil) – per avere il tempo di aprire il confronto con il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il governo è già intervenuto per difendere eccellenze del made in Italy: un centro di ricerca oncologica meritare la stessa attenzione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

