Ricercato fermato in A12 senza assicurazione | arrestato

Pietrasanta, 19 settembre 2025 - Un semplice controllo di routine lungo l'autostrada A12 si è trasformato in un arresto. Nella notte di lunedì scorso, una pattuglia della Polizia stradale di Viareggio ha fermato una Fiat Cubo nell' area di servizio Versilia Ovest, a Pietrasanta, scoprendo che il conducente era destinatario di un ordine di carcerazione. Fin dai primi istanti, il comportamento dell'uomo ha insospettito gli agenti. L'orario notturno e l'atteggiamento mostrato hanno spinto la pattuglia a non limitarsi alla semplice identificazione, ma a procedere con accertamenti più approfonditi. Le verifiche hanno confermato i sospetti: il fermato risultava con un provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia e doveva scontare un cumulo di pena pari a 1 anno e 11 mesi di reclusione.

