Ricciardelli sul rapporto CNES | Mancano saldatori posatori di tralicci e operatori di macchine utensili dobbiamo fare le riforme per formare le persone che mancano
“ Il primo Rapporto sulla Produttività 2025 del CNEL deve scuotere i riformatori dell’istruzione tecnica e professionale ”, tuona Valerio Ricciardelli. “ Quel documento è incredibile ”, aggiunge. “ Scrive moltissime cose che ho già scritto, talvolta con maggior profondità. E tra l’altro segnala tutti i gravi pericoli che ho segnalato finora, tra cui la mancanza di un piano nazionale industriale ”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: ricciardelli - rapporto
La rivelazione di Magalli su Katia Ricciarelli e Pippo Baudo a La Volta Buona mostrerebbe un lato inedito del vero rapporto tra i due. #pippobaudo #KatiaRicciarelli #magalli #lavoltabuona #tv - facebook.com Vai su Facebook
Ricciardelli sul rapporto CNES: Mancano saldatori, posatori di tralicci e operatori di macchine utensili, dobbiamo fare le riforme per formare le persone che mancano.