Ricci | Meloni vuole oscurare i disastri del suo Acquaroli
Matteo Ricci, ieri Meloni e Schlein nelle Marche. Ormai la sfida è salita di livello, è diventata un’anteprima di quella tra le due leader. Per lei è un problema o . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: ricci - meloni
Ricci contro Meloni: “Verrà qui a dire falsità”
Arianna Meloni: “Acquaroli ha le mani pulite e vincerà. Ricci? Non ci interessa, è un problema della sinistra”
Caso Ricci, Arianna Meloni: "Non godiamo di disgrazie altrui, noi garantisti sempre"
Regionali Marche, i sondaggi danno Acquaroli avanti di 5 punti su Ricci. I due comizi: Meloni e il centrodestra unito, Schlein in solitudine - X Vai su X
ANSA.it. . Regionali nelle Marche, duello a distanza Meloni-Schlein. La premier ad Ancona per sostenere Acquaroli, la leader del Pd a Pesaro per Ricci #ANSA - facebook.com Vai su Facebook