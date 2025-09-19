Riaprono i cortili dei bambini si gioca nei giardini degli asili cittadini

Modenatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo scuola. Nel mese di settembre riprendono anche le attività ludico educative rivolte ai bambini e famiglie organizzate dal Comune di Modena, in particolare nell’ambito dei servizi integrativi che ripartono dopo la pausa estiva.Tra le attività in programma, è già partita la quarta edizione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

