Il Multisala della Multimedia Valley aderisce all’iniziativa “Cinema in festa”: tutti i film più attesi protagonisti nella casa del festival per i ragazzi a portata di.famiglia Una lunga storia pronta a continuare. Riparte la programmazione del Giffoni Multicinema e lo fa in grande stile. Da domenica 21 settembre e fino al prossimo giugno, il multisala della Multimedia Valley del comune picentino riaccoglierà il suo pubblico per una nuova avventura tutta da vivere. Dopo la pausa estiva e la 55ª edizione del Giffoni Film Festival, la Sala Blu e la Sala Verde riaprono le porte agli spettatori. Il nuovo inizio coincide con l’adesione all’iniziativa nazionale “Cinema in Festa”, che permetterà fino al 25 settembre di assistere alle proiezioni in tutta Italia al costo calmierato di 3,50 euro. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Riapre il Giffoni Multicinema: da domenica 21 settembre al via la nuova stagione