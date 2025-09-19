Revoca immunità per Ilaria Salis la paura del ritorno in carcere | Vivo giorni di terrore

Martedì 23 settembre a Bruxelles si riunirà la commissione Affari giuridici del Parlamento europeo

Ilaria Salis chiede di proteggere la sua immunità E il portavoce di Orban le manda le coordinate del carcere; Salis Ecr e Patrioti per la revoca dell' immunità | ecco chi sarà l' ago della bilancia; Immunità Salis Europarlamento verso revoca Ecr a favore.

Ilaria Salis: "Se mi revocano l'immunità, si apre uno scenario terrificante. Orbán vuole solo la vendetta" - A pochi giorni dal voto all'Europarlamento, l'eurodeputata di Avs dice a Repubblica: "Sono giorni difficili, sono preoccupata. Segnala huffingtonpost.it

Il caso Ilaria Salis. Forza Italia vacilla sulla immunità. Orbán le invia le coordinate del carcere - Martedì il voto in commissione giuridica a Bruxelles: nel centrodestra FdI e Lega scatenati contro l’eurodeputata di Avs, dubbi in Forza Italia. Secondo huffingtonpost.it