Retroscena Napoli il colpo di mercato poteva saltare | lo sgambetto fallito del Milan
I campioni d’Italia hanno decisamente vinto il primo di “re” del calciomercato estivo. Ma un affare stava per saltare per colpa di Allegri. Il Napoli ripartirà lunedì sera nel delicato match della quarta giornata di Serie A contro il Pisa. L’obiettivo numero uno degli azzurri è di archiviare immediatamente l’amara sconfitta di Manchester, cancellando i “se” e i “ma” e focalizzando tutta l’attenzione sui toscani. Conte ha in mente solo i nerazzurri e starebbe valutando l’ipotesi turnover, proprio dopo le tante fatiche patite dai suoi per aver giocato in 10 praticamente tutta la sfida contro il City. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: retroscena - napoli
"Beukema-Napoli, ci siamo": l'annuncio di Di Marzio | Retroscena Nunez, incontro con l'agente
Calciomercato Inter LIVE: il retroscena sul sorpasso sul Napoli per Diouf, Bastoni verso il rinnovo?
Retroscena Nunez, Slot blocca tutto: salta il doppio affare fra Napoli e Liverpool
Aurelio De Laurentiis si sofferma sul rapporto con Antonio Conte Il patron azzurro ha sottolineato l'importanza dell'amore trasmesso dalla città di Napoli per poi svelare un retroscena sulla cessione di Kvara ? #SSCNapoli #CityNapoli #SpazioNapoli Vai su Facebook
Pedullà: "Retroscena Esposito: il Napoli per prenderlo avrebbe offerto all'Inter..." - X Vai su X
Retroscena Napoli, McTominay telefona ad Hojlund: ora è più vicino, tutti i dettagli sulla trattativa; Colpo Fiorentina, arriva Jallow. Pedullà: Retroscena Napoli-Bologna; De Bruyne al Napoli è come una serie tv d'autore.
De Bruyne, retroscena di mercato: così Manna lo ha convinto a scegliere il Napoli - De Bruyne, retroscena di mercato: così Manna lo ha convinto a scegliere il Napoli L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela alcuni dettagli ... Secondo forzazzurri.net
"Hojlund non voleva lasciare Manchester". Retroscena sull'attaccante del Napoli - Il Napoli, a fine mercato, ha chiuso il secondo grande colpo estivo dopo Kevin De Bruyne: l'ingaggio di Rasmus Hojlund. Da msn.com