RETROCESSIONE DIRETTA IN SERIE D | pena severa della FIGC | Squadra fuori dal campionato
RETROCESSIONE DIRETTA IN SERIE D: pena severa della FIGC Squadra fuori dal campionato"> La FIGC sta applicando pene sempre più severe per quelle squadre che non rispettano i parametri finanziari. Negli ultimi anni la FIGC ha introdotto norme sempre più rigide per controllare la gestione economica dei club professionistici. L’obiettivo è garantire stabilità al sistema calcistico ed evitare che società con bilanci fragili possano iscriversi ai campionati senza adeguate garanzie. I parametri finanziari richiesti spaziano dal rispetto dei limiti di spesa fino alla presentazione di bilanci certificati, con verifiche costanti durante tutta la stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
In questa notizia si parla di: retrocessione - diretta
Questo a causa della riduzione delle squadre a 15 rispetto alle 16 previste. B Interregionale, niente retrocessione diretta. Ma playout tra le ultime quattro in graduatoria
Le parole di Gravina sulla retrocessione della Salernitana - facebook.com Vai su Facebook
Playoff Serie C, definite le finaliste; Serie D girone B - Quattro possibili retrocessioni dirette, in vetta dipende tutto dall'Ospitaletto; Serie B: incubo Sampdoria, arriva prima retrocessione in C nella storia.
RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Vincono Varese e Chievo, poker della Recanatese! (oggi 14 settembre 2025) - Risultati Serie D, classifiche e diretta gol live score dei gironi, oggi domenica 14 settembre 2025 il nuovo campionato prosegue con la seconda giornata. Scrive ilsussidiario.net
QUOTE RETROCESSIONE SERIE A - Quote retrocessione Serie A 2ª giornata: sono sette le squadre a rischio, dal Pisa al Verona con Parma, Cagliari, Sassuolo, Lecce e Cremonese ... Segnala gazzetta.it