RETROCESSIONE DIRETTA IN SERIE D: pena severa della FIGC Squadra fuori dal campionato"> La FIGC sta applicando pene sempre più severe per quelle squadre che non rispettano i parametri finanziari. Negli ultimi anni la FIGC ha introdotto norme sempre più rigide per controllare la gestione economica dei club professionistici. L’obiettivo è garantire stabilità al sistema calcistico ed evitare che società con bilanci fragili possano iscriversi ai campionati senza adeguate garanzie. I parametri finanziari richiesti spaziano dal rispetto dei limiti di spesa fino alla presentazione di bilanci certificati, con verifiche costanti durante tutta la stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

