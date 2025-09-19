Rete ospedaliera siciliana Iacono Federsanità Anci Sicilia | Scelte troppo politiche bene il rinvio del ministro Schillaci

Sulla revisione della rete ospedaliera siciliana arriva la presa di posizione di Giovanni Iacono, presidente di Federsanità Anci Sicilia, che plaude alla decisione del ministro della Salute Orazio Schillaci di rinviare il piano alla valutazione degli organi tecnici del ministero della Salute e dell’Economia. “La rete ospedaliera – osserva Iacono – dovrebbe essere costruita su criteri che garantiscano efficienza, equità ed efficacia nelle cure, valorizzando il capitale umano e rispondendo realmente ai bisogni di salute dei cittadini”. Secondo il presidente, una programmazione seria dovrebbe privilegiare strutture in grado di offrire accessibilità, continuità assistenziale, gestione delle emergenze, sicurezza, trasparenza e partecipazione, con una visione integrata e orientata al paziente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Rete ospedaliera siciliana, Iacono (Federsanità Anci Sicilia): “Scelte troppo politiche, bene il rinvio del ministro Schillaci”

