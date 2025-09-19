A guidare per il quarto anno Forlì ci sarà sempre Antimo Martino, punto fermo del club che da due anni ha anche l’ultima parola a livello di campagna-acquisti e cessioni che conduce in coppia con il gm Renato Pasquali, arrivato alla vigilia della nona annata a Forlì. Gli assistenti di Martino saranno sempre Andrea Fabrizi e Paolo Ruggeri, due tecnici di cui il coach si fida moltissimo. Entrambi sono rimasti in Romagna nonostante avessero ricevuto offerte da altri club. Il quintetto base sarà per quattro-quinti il medesimo del campionato 23-24: il play sarà Riccardo Tavernelli, le due guardie (che potranno essere impiegate come ali piccole e all’occorrenza come portatori di palla) i due americani Demonte Harper e Kadeem Allen, l’ala forte sarà l’atletico Raphael Gaspardo, mentre il centro sarà ancora Angelo Del Chiaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Restyling PalaFiera, meno posti. Ma tutti più comodi