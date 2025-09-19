Resta incastrato con la mano in un macchinario tessile | operaio ventenne in ospedale

Firenzetoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prato è stata teatro nelle scorse ore di un nuovo incidente sul lavoro: un operaio di 20 anni è rimasto con il braccio incastrato in un macchinario nell'azienda tessile di via del Molinuzzo nella quale lavorava. Il ragazzo è stato soccorso dai colleghi, i quali hanno avvertito il 118. Il giovane. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

