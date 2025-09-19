Resta coinvolto nello scontro con due auto | sono gravi le condizioni di un motociclista di 35 anni coinvolto nell’incidente di ieri a Fiumicino

Grave incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 18 settembre sulla strada statale 296 "Della Scafa", all'altezza di via Arsiero, in zona Isola Sacra. Nello scontro sono rimaste coinvolte due automobili e una moto Yamaha, con conseguenze serie per il motociclista. Il ferito trasportato in elicottero. Secondo quanto ricostruito, il conducente della moto, un 35enne italiano, ha riportato gravi ferite. I sanitari del 118 hanno praticato sul posto un massaggio cardiaco prima di predisporre il trasferimento con eliambulanza al pronto soccorso più vicino, dove l'uomo è giunto in codice rosso.

