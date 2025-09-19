Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Celebriamo oggi la prima Giornata nazionale degli Internati militari italiani nei campi di concentramento tedeschi dopo l'8 settembre del '43. Nella memoria della Repubblica viene in questo modo impresso, e definito, un segno di grande importanza. Un segno che rafforza -in quanto la completa- la radice della democrazia conquistata dal nostro popolo. E perché rende pienamente onore ai militari italiani che ebbero il coraggio di pronunciare il loro no al nazifascismo, pagando un prezzo personale altissimo e subendo, al termine della guerra, una sorta di oscuramento della loro resistenza, travagliata ed eroica". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Resistenza: Mattarella, 'internati con no a nazifascismo difesero amor patrio'