Resilienza Narrattiva | innovazione e umanizzazione nelle carceri attraverso la medicina narrativa

BRINDISI - Presso la Casa Circondariale di Brindisi, si è conclusa la fase finale del progetto "Resilienza Narrativa", iniziativa promossa da Aps Conchiglia e sostenuta dalla Chiesa Valdese – Otto per Mille, inserita nel più ampio programma "Sguardi Dentro". Il progetto si rivolge a persone. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: resilienza - narrattiva

Sandra Valenti torna in libreria con "Destini sfuggiti a trame di seta", un piccolo gioiello di narrativa che con una prosa vibrante, tra fiaba e leggenda, racconta una storia di resilienza e di speranza. Un percorso dell'anima, dove la libertà ha il prezzo del coraggi Vai su Facebook

Resilienza Narrattiva: innovazione e umanizzazione nelle carceri attraverso la medicina narrativa; BRINDISI-OSTUNI- Palmisano (M5s), Tornare ad organizzare ‘La settimana dei Bambini del Mediterraneo’ ad Ostuni sarebbe una luce di speranza.

Innovazione e resilienza. La formula vincente di casa Faber - Dopo un 2023 che ha visto importanti investimenti in tecnologie avanzate e un rafforzamento delle competenze interne, lo stabilimento di Sassoferrato di Faber, l’esperto dell’aria di Franke, continua ... quotidiano.net scrive

Innovazione, sostenibilità e resilienza per il futuro delle imprese - Nei giorni scorsi a Milano si è svolto il Forum dei Territori Lombardia 2025 promosso da UniCredit, un evento che ha messo al centro l’innovazione come motore di crescita e resilienza per le imprese. Come scrive pmi.it