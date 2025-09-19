Resident Evil | Nel nuovo film ci saranno Leon e gli altri personaggi?
Zach Cregger si sta preparando per aprire il set del suo nuovo film ispirato al videogame Resident Evil. Il successo ottenuto con “ Weapons ” è ancora sotto gli occhi di pubblico e critica, ma adesso è tempo per Cregger di iniziare ad occuparsi del tanto agognato film Resident Evil. A tal proposito, il regista è tornato a parlare del suo nuovo film con EW (via GamesRadar ), confermando la sua volontà andare avanti con una storia completamente inedita, ma allo stesso tempo ambientata nello stesso universo narrativo tanto amato dai fan. Cos’ha detto Zach Cregger su Resident Evil?. In sostanza Zach Cregger si è limitato a confermare la volontà di raccontare una storia inedita, ma ha anche affermato che nessun personaggio storico sarà introdotto nel film, Leon Kennedy incluso. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
