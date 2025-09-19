Resident Evil | il nuovo film del regista di Weapons accoglie una star Marvel nel cast

Dopo il successo di Weapons – acclamato horrorthriller dell’estate 2025 che ha incassato oltre 259 milioni di dollari in tutto il mondo – la carriera del regista Zach Cregger è decollata. Tra nuovi progetti originali e una sceneggiatura misteriosa per la DC, Cregger ha scelto di cimentarsi prima con un franchise già affermato: Resident Evil. Il film, previsto per il 2026, ha appena annunciato un importante nuovo ingresso nel cast: secondo Deadline, Paul Walter Hauser, recentemente visto nel ruolo del villain Mole Man in I Fantastici Quattro: Gli Inizi, si unirà al progetto in un ruolo ancora segreto. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

