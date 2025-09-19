Resident Evil | il nuovo film del regista di Weapons accoglie una star Marvel nel cast
Dopo il successo di Weapons – acclamato horrorthriller dell’estate 2025 che ha incassato oltre 259 milioni di dollari in tutto il mondo – la carriera del regista Zach Cregger è decollata. Tra nuovi progetti originali e una sceneggiatura misteriosa per la DC, Cregger ha scelto di cimentarsi prima con un franchise già affermato: Resident Evil. Il film, previsto per il 2026, ha appena annunciato un importante nuovo ingresso nel cast: secondo Deadline, Paul Walter Hauser, recentemente visto nel ruolo del villain Mole Man in I Fantastici Quattro: Gli Inizi, si unirà al progetto in un ruolo ancora segreto. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
In questa notizia si parla di: resident - evil
Resident evil requiem può recuperare il personaggio deluso di RE8
Leon non sarà protagonista in resident evil requiem secondo capcom
Resident evil requiem riporta l’arma iconica della serie dopo 13 anni
Stando agli ultimi avvistamenti, Resident Evil Requiem arriva su Switch 2 con prezzo inferiore rispetto a PS5 e Xbox. https://www.everyeye.it/notizie/resident-evil-requiem-switch-2-costa-versioni-ps5-xbox-series-827955.html?utm_medium=Social&utm_sour - facebook.com Vai su Facebook
Resident Evil Requiem si mostra in un nuovo trailer - X Vai su X
Nuovo ingresso nel cast del film di Resident Evil; Resident Evil, al nuovo film si aggiunge uno dei migliori attori degli ultimi dieci anni; Il nuovo film di Resident Evil sarà una lettera d'amore ai videogiochi, parola di Zach Cregger.
Resident Evil, al nuovo film si aggiunge uno dei migliori attori degli ultimi dieci anni - È uno dei volti più apprezzati di questi tempi, capace di passare dalla commedia al dramma. Lo riporta bestmovie.it
Paul Walter Hauser si unisce al cast del nuovo Resident Evil - Zach Cregger dirigerà il reboot di Resident Evil con Austin Abrams e Paul Walter Hauser. Riporta cinefilos.it