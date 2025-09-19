Resident Evil | il nuovo film del regista di Weapons accoglie una star Marvel nel cast

Dopo il successo di Weapons – acclamato horrorthriller dell’estate 2025 che ha incassato oltre 259 milioni di dollari in tutto il mondo – la carriera del regista Zach Cregger è decollata. Tra nuovi progetti originali e una sceneggiatura misteriosa per la DC, Cregger ha scelto di cimentarsi prima con un franchise già affermato: Resident Evil. Il film, previsto per il 2026, ha appena annunciato un importante nuovo ingresso nel cast: secondo Deadline, Paul Walter Hauser, recentemente visto nel ruolo del villain Mole Man in I Fantastici Quattro: Gli Inizi, si unirà al progetto in un ruolo ancora segreto. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Nuovo ingresso nel cast del film di Resident Evil; Resident Evil, al nuovo film si aggiunge uno dei migliori attori degli ultimi dieci anni; Il nuovo film di Resident Evil sarà una lettera d'amore ai videogiochi, parola di Zach Cregger.

resident evil nuovo filmResident Evil, al nuovo film si aggiunge uno dei migliori attori degli ultimi dieci anni - È uno dei volti più apprezzati di questi tempi, capace di passare dalla commedia al dramma. Lo riporta bestmovie.it

resident evil nuovo filmPaul Walter Hauser si unisce al cast del nuovo Resident Evil - Zach Cregger dirigerà il reboot di Resident Evil con Austin Abrams e Paul Walter Hauser. Riporta cinefilos.it

