Nuovo appuntamento oggi – venerdì 19 settembre – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Nella puntata odierna Alp incontra i figli Nisan e Doruk in ospedale, ma la presenza di un uomo di Nezir lo costringe ad andarsene senza poter vedere Bahar. Doruk pensa che il ritorno del padre sia solo un sogno, mentre Nisan deve mantenere il segreto con sua madre per non farle provare emozioni forti. Nisan scopre anche che il padre ha avuto altri figli. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 19 settembre | Video Mediaset