Renzi punta su Silvia Salis | il piano dell’ex premier per rientrare nell’orbita Pd

Il laboratorio di Genova non è passato inosservato. La vittoria di Silvia Salis, con il 51,5% al primo turno e una coalizione che ha tenuto insieme Pd, M5S, Avs e la civica “Riformiamo Genova” composta da esponenti di Italia Viva, Azione, +Europa e DemoS, ha dato un precedente che i riformisti e Matteo Renzi vogliono trasformare in schema nazionale. La sindaca, ex atleta e dirigente sportiva, si è ritrovata in pochi mesi spinta sullo scenario nazionale come “icona” di un possibile riequilibrio del centrosinistra. L’operazione ha un nome già scritto nei retroscena: la “quarta gamba riformista”, un progetto che Renzi e una parte del Pd di area Franceschini accarezzano da mesi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Renzi punta su Silvia Salis: il piano dell’ex premier per rientrare nell’orbita Pd

