Lavori del Parlamento, convegni, visite di Stato e poi feste: feste di partito, feste dei giornali, feste di associazioni giovanili. La politica ha ripreso il suo corso, e ha visto nell’ultima settimana gli strascichi dell’estate che ormai va chiudendosi e la ripresa delle attività politiche a tutti i livelli, tra campagne elettorali e sedute alla Camera e al Senato. Quindi la ministra dell’Università Anna Maria Bernini risponde al question time al Senato, mentre Matteo Renzi partecipa, forse un po’ perplesso, alla Festa dell’Unità di Milano. Alla Festa del Fatto Quotidiano, invece, è stata pizzicata da Pizzi Elly Schlein con il direttore Marco Travaglio, e il suo alleato-competitor Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Formiche.net

Renzi alla Festa dell'Unità, Schelin alla festa del Fatto, Meloni a Palazzo Chigi. Queste le avete viste?