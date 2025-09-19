Renzi alla Festa dell’Unità Schelin alla festa del Fatto Meloni a Palazzo Chigi Queste le avete viste?
Lavori del Parlamento, convegni, visite di Stato e poi feste: feste di partito, feste dei giornali, feste di associazioni giovanili. La politica ha ripreso il suo corso, e ha visto nell’ultima settimana gli strascichi dell’estate che ormai va chiudendosi e la ripresa delle attività politiche a tutti i livelli, tra campagne elettorali e sedute alla Camera e al Senato. Quindi la ministra dell’Università Anna Maria Bernini risponde al question time al Senato, mentre Matteo Renzi partecipa, forse un po’ perplesso, alla Festa dell’Unità di Milano. Alla Festa del Fatto Quotidiano, invece, è stata pizzicata da Pizzi Elly Schlein con il direttore Marco Travaglio, e il suo alleato-competitor Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: renzi - festa
Festa de l’Unità Bologna 2025: Schlein, Bonaccini, Renzi e Fratoianni tra gli ospiti | VIDEO
Festa dell’Unità Bologna 2025: Schlein, Bonaccini, Renzi e Fratoianni tra gli ospiti | VIDEO
Matteo Renzi alla Festa dell’Unità di Bologna: “Pipe per il crack? Scelta sbagliata”
La deriva di Renzi tra affarismo e imbarazzanti sortite antimeloniane, le mosse di Calenda alla ricerca di un blocco sociale a cui parlare. Com’è dura rifarsi una vita dopo il terzo polo "La preghiera del mattino" di Lodovico Festa Vai su Facebook
Accoglienza calorosissima per Matteo Renzi alla festa dell’Unità di Milano! È stata l’occasione per ribadire il nostro impegno a costruire un centrosinistra concentrato sulla realtà, pronto a battere la destra. - X Vai su X
Renzi alla Festa dell’Unità, Schelin alla festa del Fatto, Meloni a Palazzo Chigi. Queste le avete viste? - Lavori del Parlamento, convegni, visite di Stato e poi feste: feste di partito, feste dei giornali, feste di associazioni giovanili. Secondo formiche.net
Renzi seduce la Festa dell’Unità, ovazioni per l’ex rottamatore - Vai a sapere, intanto Ivan Scalfarotto arriva prima di Matteo Renzi alla festa dell’Unità regionale del Pd a Melzo, provincia profonda ... Si legge su repubblica.it