Renzi al convegno dell' Università | Ponte sullo Stretto? E un' opera di grande distrazione di massa
Il ponte si farà, credo che a questo punto non si possa tornare indietro. la mia questione è che tipo di riflessione vengono fatte affinché ci sia un'infrastruttura all'altezza e collegamenti degni di un'opera di questo genere". Così Matteo Renzi, leader di Italia viva, intervenendo a Messina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Renzi al convegno dell'Università: "Ponte sullo Stretto? E un'opera di grande distrazione di massa"
Renzi rilancia Ponte Stretto, può creare 100 mila posti - Impregilo, rilancia le grandi opere, con particolare riferimento al Ponte sullo Stretto di Messina per "togliere la Calabria ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it