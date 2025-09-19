RemTech Expo Ontm | le geologistica sfida i porti italiani

Ferrara, 18 set. (askanews) - Non più solo geopolitica, ma geologistica. Il controllo delle rotte commerciali marittime diventa la nuova partita strategica per l'economia globale. A RemTech Expo di Ferrara, l'Osservatorio Nazionale Tutela del Mare lancia l'allarme: la Rotta del Nord, resa navigabile dal cambiamento climatico, sta ridisegnando i flussi mondiali delle merci. Una sfida che potrebbe ridimensionare il ruolo del Mediterraneo e dell'Italia come porta d'accesso all'Europa. Federico Ottavio Pescetto, direttore generale di ONTM, Osservatorio Nazionale Tutela del Mare. "La movimentazione delle merci sta vedendo un'evoluzione anche in virtù di accadimenti internazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - RemTech Expo, Ontm: le geologistica sfida i porti italiani

