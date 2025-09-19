RemTech Expo bonifiche e ricostruzione l' Italia deve correre
Ferrara, 19 set. (askanews) - Bonifiche ferme, territori contaminati, ricostruzioni a rilento. Il messaggio che arriva RemTech Expo, è chiaro: l'Italia deve accelerare sulla transizione ecologica. E l'uomo non più essere nemico dell'ambiente, ma suo primo alleato. Anche se si contano ancora centinaia di siti inquinati da bonificare e famiglie che pagano con la salute il prezzo dell'inquinamento. Come ricorda, durante una serata al Castello Estense, Ilaria Fontana, parlamentare e autrice di "Cicatrici di terra, semi di speranza". "La cura che può salvare veramente i nostri territori e donarli alla collettività - dice Fontana - sono le bonifiche, perché una volta che un territorio viene risanato si può parlare di rigenerazione urbana, si può parlare di ripartenza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
