Rematch | la Stagione 1 arriva il 23 settembre con i match classificati 3v3 e un maxi aggiornamento

Atomheartmagazine.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sloclap ha annunciato la data di lancio della Stagione 1 di Rematch, fissata per il 23 settembre 2025. L’aggiornamento, già disponibile in beta su Steam, introdurrà una delle novità più attese dalla community: i match classificati 3v3, insieme a nuove opzioni di personalizzazione, oggetti cosmetici, bilanciamenti e ottimizzazioni al gameplay. Indice. Match classificati 3v3: la grande novità della Stagione 1 di Rematch. Cross-play e nuove opzioni di personalizzazione. Patch 1.201.000: cosa cambia nel gameplay. Rematch Stagione 1: ottimizzazioni tecniche e bug fix. Disponibilità. Match classificati 3v3: la grande novità della Stagione 1 di Rematch. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

rematch stagione 1 arrivaIl calcio folle di Rematch arriva anche in versione fisica - Il gioco calcistico online di Sloclap debutta nei negozi il 14 novembre, dopo aver superato i 6 milioni di giocatori unici in tre mesi. Riporta spaziogames.it

rematch stagione 1 arrivaRematch: a novembre arriva in edizione fisica - In queste ore, Sloclap ha annunciato che, a partire dal 14 novembre, Rematch sarà disponibile anche in formato fisico. Come scrive vgmag.it

