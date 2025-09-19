Rematch | la Stagione 1 arriva il 23 settembre con i match classificati 3v3 e un maxi aggiornamento
Sloclap ha annunciato la data di lancio della Stagione 1 di Rematch, fissata per il 23 settembre 2025. L’aggiornamento, già disponibile in beta su Steam, introdurrà una delle novità più attese dalla community: i match classificati 3v3, insieme a nuove opzioni di personalizzazione, oggetti cosmetici, bilanciamenti e ottimizzazioni al gameplay. Indice. Match classificati 3v3: la grande novità della Stagione 1 di Rematch. Cross-play e nuove opzioni di personalizzazione. Patch 1.201.000: cosa cambia nel gameplay. Rematch Stagione 1: ottimizzazioni tecniche e bug fix. Disponibilità. Match classificati 3v3: la grande novità della Stagione 1 di Rematch. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: rematch - stagione
Rematch presto darà inizio alla Stagione 1, che introdurrà i match 3v3 classificati e tante novità con un aggiornamento di grosse dimensioni. Vai su Facebook
Rematch fissa la data della Stagione 1 e l'arrivo dei match classificati 3v3; Rematch: in arrivo un importante aggiornamento per la Stagione 1; Rematch: cambi al matchmaking, e classificate 3V3 dalla stagione 1.
Il calcio folle di Rematch arriva anche in versione fisica - Il gioco calcistico online di Sloclap debutta nei negozi il 14 novembre, dopo aver superato i 6 milioni di giocatori unici in tre mesi. Riporta spaziogames.it
Rematch: a novembre arriva in edizione fisica - In queste ore, Sloclap ha annunciato che, a partire dal 14 novembre, Rematch sarà disponibile anche in formato fisico. Come scrive vgmag.it