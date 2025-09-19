Regolamento utilizzo beni confiscati Libera non coinvolta nella Commissione consiliare
"Apprendiamo con un certo rammarico di non aver potuto partecipare alla Commissione consiliare Patrimonio del Comune di Benevento attualmente impegnata nella redazione del nuovo regolamento per l'utilizzo dei beni confiscati. Riteniamo che il confronto con la società civile, in particolare con chi da anni lavora quotidianamente sul territorio per la promozione e il riutilizzo sociale dei beni sottratti alle mafie, sia un elemento fondamentale di trasparenza, partecipazione e buona amministrazione. La richiesta di coinvolgimento che abbiamo ricevuto aveva incontrato il nostro desiderio di offrire un contributo costruttivo e propositivo, frutto di esperienze concrete e di una rete di buone pratiche consolidate a livello nazionale.
