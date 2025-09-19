Regione si dimette l' assessore Barbagallo

L’assessore regionale dell’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha presentato le dimissioni dall’incarico, efficaci da lunedì 22 settembre, per motivi personali.Il presidente della Regione, Renato Schifani, nel corso di un incontro a Palazzo d’Orléans, ha espresso gratitudine “per l’impegno e la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

regione dimette assessore barbagalloRegione, si dimette l'assessore all'agricoltura Barbagallo - Un ringraziamento per il lavoro svolto da parte del Presidente Schifani che lo ha incontrato oggi a Palazzo d'Orleans ... Riporta rainews.it

regione dimette assessore barbagalloRegione, si dimette Barbagallo: Sammartino verso il ritorno in giunta - PALERMO – L’assessore regionale dell’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha presentato le dimissioni dall’incarico, efficaci da lunedì 22 settembre, per motivi personali. Secondo livesicilia.it

