Regione si dimette l' assessore all' Agricoltura Salvatore Barbagallo
“L’assessore regionale dell’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha presentato le dimissioni dall’incarico, efficaci da lunedì 22 settembre, per motivi personali” l'annuncio arriva con una nota della Regione. Il presidente della Regione, Renato Schifani, nel corso di un incontro a Palazzo d’Orléans. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: regione - dimette
Buonajuto si dimette da sindaco di Ercolano: Pronto alla sfida per la Regione
Terremoto in Calabria, Occhiuto si dimette da presidente della Regione ma annuncia: “Subito il voto, mi ricandido”
Regione Calabria, Occhiuto si dimette: «Ma mi ricandido»
"Pressioni gravissime da Bucci", si dimette il presidente del Nucleo di valutazione delle performance di Regione Liguria Leonardo Falduto - X Vai su X
Il presidente dimissionario della Regione Calabria e ricandidato rivendica la scelta: «Ho dato ai calabresi la possibilità di giudicarmi. L’ex premier? Ricordi i commissari alla sanità che ha nominato lui» Vai su Facebook
Si dimette l'assessore regionale all'Agricoltura Salvatore Barbagallo; Regione, si dimette l'assessore all'Agricoltura Salvatore Barbagallo; Regione, si dimette assessore all'Agricoltura Salvatore Barbagallo.
Regione, si dimette l’assessore all’Agricoltura Barbagallo: “Motivi personali” - L’assessore regionale dell’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha presentato le dimissioni dall’incarico, efficaci da lunedì 22 settembre, per motivi personali. Segnala msn.com
Regione, si dimette l’assessore Barbagallo. Diceva: “La riforma dei Consorzi di Bonifica non può aspettare” - L’assessore regionale dell’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha presentato le dimissioni dall’incarico, efficaci da lunedì 22 settembre, per motivi personali. itacanotizie.it scrive