Regione si dimette l' assessore all' Agricoltura Salvatore Barbagallo

19 set 2025

“L’assessore regionale dell’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha presentato le dimissioni dall’incarico, efficaci da lunedì 22 settembre, per motivi personali” l'annuncio arriva con una nota della Regione. Il presidente della Regione, Renato Schifani, nel corso di un incontro a Palazzo d’Orléans. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

