Regione Abruzzo copre costi oncologici | 177 famiglie ottengono rimborsi fino €3.000

L'Aquila - Stanziati nuovi fondi regionali, al via rimborsi per spese di viaggio, alloggio e vitto per malati oncologici o trapiantati; domande tutte accolte. In Abruzzo, 177 famiglie riceveranno un rimborso regionale per le spese sostenute nel 2024 per curare congiunti malati oncologici, trapiantati oppure in attesa di trapianto. L’annuncio è stato fatto dall’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, dopo la pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto. Tutte le istanze ammissibili sono state finanziate, senza alcuna esclusione. Nel dettaglio, l’anno precedente le famiglie beneficiarie erano 142; l’aumento fino a 177 domande valide è stato compensato grazie a un incremento significativo delle risorse finanziarie, che ha consentito di rimborsare integralmente le spese di chi ha fatto richiesta e possedeva i requisiti previsti. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
