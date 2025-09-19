Regionali sei sfide per l’Italia Veneto epicentro della contesa

Il Veneto è la chiave, ma non l’unico fronte. Con il decreto firmato ieri da Luca Zaia che fissa il voto al 23 e 24 novembre, si cristallizza ufficialmente la stagione delle Regionali d’autunno, una sequenza che attraverserà l’Italia da Nord a Sud nell’arco di due mesi che si annunciano caldi per oltre 19 milioni . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Regionali, sei sfide per l’Italia. Veneto epicentro della contesa

Elezioni regionali | L'idea di Costantino (Casa dei riformisti): "Un assessorato alla costa per le sfide del futuro"

Regionali, sfide interne. Nel collegio del PD ex sindaci e assessori si contendono i voti

Regionali in Toscana, il Movimento cinque stelle e il sì a Giani. Perché Conte ora ha deciso di cedere e cosa c’entrano le altre sfide

? Elezioni regionali 2025: la Vallesina in gioco. Il 28 e 29 settembre i marchigiani sceglieranno il nuovo Presidente e i consiglieri regionali. Nel nuovo numero trovate tutti i candidati della Vallesina e l’approfondimento sulle sfide del territorio di Marco Pigli - facebook.com Vai su Facebook

La sfida delle prossime elezioni regionali propone un #centrosinistra unito in ogni Regione. In #Toscana il contenitore Riformista sarà la vera novità politica e sarà presente nella lista @EugenioGiani Presidente. Grande intuizione di @matteorenzi ! #avanti - X Vai su X

Sfida a sei per la presidenza della Regione - Cinquecentoventisei candidati per i 30 posti in consiglio regionale; 18 le liste per le elezioni regionali del 28 e 29 settembre esattamente come era stato cinque anni fa. Lo riporta rainews.it

Regionali, la sfida ora si sposta a Sud - Passano le settimane, si sciolgono faticosamente alcuni nodi, ma la partita delle Regionali vede le due coalizioni con ancora molti problemi aperti. Da corriere.it