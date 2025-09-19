Regionali Puglia 2025 una dirigente scolastica nelle liste del PD | è la candidata consigliera Maria Fiore
Maria Fiore, dirigente scolastico di San Giovanni Rotondo e moglie di Salvatore Mangiacotti, figura nelle liste del Partito Democratico, circoscrizione di Foggia, al fianco del candidato presidente Antonio Decaro. La candidatura è stata ufficializzata sette giorni fa. “Ho deciso di candidarmi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
