Regionali Puglia 2025 nella lista dei Fratelli d' Italia c' è la sanseverese Grazia Casale
Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di San Severo e il coordinamento cittadino del partito esprimono soddisfazione per la candidatura di Grazia Casale alle prossime elezioni regionali pugliesi in programma a novembre. “Siamo certi che Grazia Casale, eletta in Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
