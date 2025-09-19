«Come De Mita e Andreotti che spesso litigavano.ci vorrebbe qualcuno che li faccia far pace». Chi? «Allora ero io, oggi potrebbe essere Bonavitacola», dice, saggiamente,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Regionali in Campania. Fico riunisce i partiti: «Coalizione compatta». Ma De Luca lo attacca