Regionali il rebus di Mastella per eleggere Pellegrino | lista autonoma o civica di coalizione?

Dopo l'ufficializzazione della candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania, il centrosinistra ha tenuto ieri sera a Napoli la sua prima riunione di coalizione. Un vertice interlocutorio, ma che ha segnato l'avvio concreto della fase più delicata: la composizione delle liste. Tra i nodi ancora da sciogliere c'è quello che riguarda Clemente Mastella, sindaco di Benevento ed ex ministro della Giustizia. Da settimane Mastella ha annunciato la volontà di puntare sul figlio Pellegrino, in corsa proprio nella provincia sannita. Restano però aperte due strade: presentarsi con una lista autonoma, "Noi di Centro", oppure inserire i propri candidati in una civica di coalizione.

