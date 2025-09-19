Regionali il PD scioglie la riserva | scelta la donna che fa coppia con Cacciano

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel Sannio il Partito Democratico, stando agli ultimi rumors, avrebbe definito la casella femminile in vista delle prossime elezioni regionali. Al fianco di Giovanni Cacciano, segretario provinciale, dovrebbe correre Giovanna Petrillo, ex assessore e ad oggi consigliere comunale a San Giorgio del Sannio. Una scelta che rafforza la linea identitaria dei dem: dopo settimane di consultazioni e l’ipotesi di aprire anche a candidature civiche, il partito ha deciso di puntare su una figura che incarna in pieno i valori democratici. Le candidature saranno ora sottoposte al vaglio della direzione regionale e poi ufficializzate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

regionali il pd scioglie la riserva scelta la donna che fa coppia con cacciano

