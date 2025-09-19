Regionali Campania | ora al via tavoli di lavoro coalizione progressista

Regionali Campania, al via il confronto per la candidatura di Roberto Fico. “Si è avviato il confronto fra le forze politiche e civiche progressiste disponibili a sostenere la candidatura di Roberto Fico a presidente della Giunta regionale. Si è dato atto dell’inizio di un cammino che deve portare alla costituzione di un’alleanza politica fondata sul rispetto reciproco e l’affinità programmatica, con l’obiettivo di definire un progetto di governo che valorizzi i risultati positivi del lavoro di questi anni e affronti le sfide richieste dal nuovo contesto con cui si dovrà confrontare il prossimo esecutivo regionale”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it