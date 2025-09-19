Regionali battuta dell’ex ministro Sangiuliano | Mi candido a sindaco di Parigi

Anteprima24.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto “Mi candido a sindaco di Parigi”. Con questa battuta Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se possa essere il candidato alle regionale in Campania per il centrodestra. Sangiuliano è arrivato al Duomo di Napoli per assistere alle celebrazioni nel giorno di San Gennaro.  L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

