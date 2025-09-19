Regionali 2025 Sangiuliano | Io candidato? No mi sto organizzando per fare il sindaco di Parigi

(LaPresse) Gennaro Sangiuliano, ex ministro alla Cultura del governo Meloni, e attuale corrispondente Rai da Parigi, presente al Duomo di Napoli per le celebrazioni religiose previste in occasione della festa del santo patrono e per il ripetersi del Miracolo dello scioglimento del sangue di San Gennaro. Ai giornalisti che gli chiedono se sarà il candidato per il centrodestra alle prossime Elezioni Regionali 2025 in Campania risponde ironico “No, mi sto organizzando per fare il sindaco di Parigi”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

