Reggio Emilia aggredito e accoltellato per rapinargli monopattino e iPhone Arrestati 3 ventenni Video

Reggio Emilia, 19092025 – Rapinato e ferito da quattro coetanei in via Ramazzini: la polizia di Reggio ha arrestato due cittadini tunisini e un marocchino, tutti poco più che ventenni, filmati dalle telecamere di sorveglianza mentre aggredivano un ragazzo e lo derubavano dei suoi effetti personali ( video ). Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere; il quarto aggressore è al momento ricercato.  Il provvedimento si riferisce a una rapina avvenuta nel primo pomeriggio del 1 giugno scorso nel sottopasso di via Ramazzini, dove un cittadino tunisino di 22 anni è stato accerchiato e aggredito brutalmente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

